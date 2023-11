Colangeli, 'io cronista di fake news in Castelrotto'

Un fatto di cronaca scuote la vita di Castelrotto, paesino appenninico da sempre abbandonato alle sole piccole realtà dei suoi abitanti. Ottone (Giorgio Colangeli), ex cronista locale e maestro elementare in pensione, approfitta dell'episodio per riprendere la penna in mano, ma soprattutto per vendicarsi di un vecchio torto subito. Ora ha i mezzi per farlo, può manipolare la cronaca scritta, con credibili fake news, per far accusare finalmente gli uomini che crede gli abbiano rovinato la vita.

Questa in estrema sintesi la trama dell'opera prima di Damiano Giacomelli presentata fuori concorso al 41° Torino Film Festival. Al suo fianco, quest'uomo non più giovane, tranne che per il rancore e la voglia di vendetta, si ritroverà una stagista (Denise Tantucci) del giornale online per il quale torna a scrivere e il poliziotto locale (Mirco Abbruzzetti), suo ex allievo. Entrambi lo aiuteranno ad andare fino in fondo al suo piano, ma anche inaspettatamente a redimere se stesso. Nel cast di questo noir di provincia recitato in marchigiano anche: Giorgio Montanini, Antonella Attili, Mirco Abbruzzetti, Stanley Igbokwe ed Ermanno De Biagi.

"Ottone è un personaggio che a me piacerebbe essere - dice Giorgio Colangeli il suocero più maschilista di tutti in C'è ancora domani di Paola Cortellesi -, ovvero un maestro elementare di un piccolo centro delle Marche capace di sentire la responsabilità sociale del suo ruolo e consapevole della crisi che sta vivendo il suo paese, Castelrotto, ma, a differenza di me, Ottone è uno che dice pane al pane e vino al vino, non è affatto diplomatico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA