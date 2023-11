Blitz di Extinction contro l'Aerospace and Defense Meetings

Tre attivisti del collettivo ambientalista Extinction Rebellion, vestiti da astronauti, si sono appesi alla passerella olimpica di Lingotto per protestare contro la conferenza mondiale Aerospace and Defense Meetings che si sta svolgendo a Torino.

Due grandi bandiere delle pace sono state srotolate insieme a uno striscione con scritto 'Guerra sulla Terra, Affari sulla Luna'. I manifestanti sono in tutto una ventina. "Siamo qui per denunciare le politiche del governo e delle principali banche italiane - spiega Aurelia di Extinction - Da un lato osserviamo infatti un costante aumento di spese militari e investimenti in combustibili fossili, e dall'altro vi è una drastica riduzione degli impegni per accelerare la transizione ecologica".

L'obiettivo della protesta di oggi, spiegano gli ambientalisti è quello di denunciare le connessioni fra industria bellica e la crisi climatica.

"Abbiamo bisogno che si apra una discussione seria sulle misure da prendere per raggiungere rapidamente l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni e dell'interruzione della perdita di biodiversità - commenta Fausto, appeso sulla passerella - Continuare a investire sull'industria militare non va in questa direzione, oltre che essere immorale e contro i nostri stessi principi costituzionali".



