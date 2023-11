Alessandria celebra Maria Callas, concerto il 2 dicembre

Il Conservatorio 'Vivaldi' di Alessandria chiude la XXVI edizione di 'Scatola Sonora', Festival internazionale di Opera e Teatro musicale di piccole dimensioni, con un evento straordinario dedicato a Maria Callas nel giorno del centesimo anniversario della sua nascita.

L'appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 17 all'Auditorium Pittaluga, dove il soprano Daria Masiero, ex-allieva del 'Vivaldi' e oggi una delle voci più importanti del panorama lirico mondiale, offrirà uno spettacolo emozionante dal titolo 'La Divina'. Un viaggio toccante attraverso la vita della Callas dall'inizio della sua carriera operistica fino alla scomparsa nel 1977.

Attraverso video curati da Sofia Baiardi e letture a cura dell'attrice Maria Paola Bidone - tra cui la corrispondenza epistolare con l'armatore greco Aristotele Onassis - il pubblico potrà immergersi nella straordinaria storia della cantante.

Masiero, accompagnata al pianoforte dal maestro Andrea Albertini, interpreterà alcune delle arie più iconiche.

Un secondo concerto spettacolo su Maria Callas e Alberto Savinio, già previsto per il 2 dicembre, è rinviato per ragioni tecniche ai primi mesi del 2024.



