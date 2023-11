Violenza donne: a Verbania 850 studenti e insegnanti in corteo

In 850, tra studenti e docenti, hanno sfilato questo pomeriggio a Verbania per dire basta alla violenza contro le donne. La manifestazione, organizzata dall'Istituto Ferrini Franzosini, ha visto sfilare in corteo anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui la sindaca di Verbania Silvia Marchionini, il Centro Antiviolenza del Vco, l'Avis di Verbania, la Provincia del Vco, la questura e l'Università del Piemonte Orientale.

"Se la donna dice no è no", "La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci", "Solo un piccolo uomo usa la violenza sulle donne per sentirsi grande" è quanto scritto su alcuni degli striscioni portati dai ragazzi. Il corteo, dopo aver sfilato in città, si è concluso davanti al teatro Maggiore, dove i partecipanti hanno omaggiato le vittime dei femminicidi avvenuti quest'anno in Italia posando fiori e cartelloni riportanti i nomi delle donne uccise.



