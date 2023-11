Verbania, 107 esemplari alla mostra della camelia invernale

Sono stati 107 gli esemplari esposti a Villa Giulia a Verbania in occasione della 18/a mostra della camelia invernale, organizzata dal Comune di Verbania e dal Verbania Garden Club con la collaborazione della Società italiana della camelia e di Villa Taranto nel weekend appena trascorso. L'esposizione, curata da Elio Savioli, ha visto come protagoniste le piante del gruppo Camelia Azalea, le rosse camelie Yuletide, la Cleopatra White, raramente esposta per la sua fioritura precoce, e la Showa-no-sakai dalle tonalità rosa brillante, oltre alle specie Granthamiana e Crampelliana.

"Un'iniziativa ormai punto di riferimento per Verbania - il commento del sindaco di Verbania, Silvia Marchionini - e che continua a essere occasione di scoperta, o riscoperta, dello straordinario patrimonio botanico del nostro territorio per turisti e residenti". Le varietà esposte provenivano dai vivai e dai parchi di Verbania e dintorni, e in particolare da Compagnia del lago, Savioli, Villa Anelli, Villa Giuseppina, Villa Maioni e Villa Motta.



