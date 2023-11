uBroker, in 8 anni superati i 243mila contratti di luce e gas

uBroker, la multiutility company tecnologica fondata nel 2015 a Collegno, nel Torinese, in forma di start-up innovativa ha superato i 243 mila contratti di luce e gas in Italia. Lo rende noto il presidente Cristiano Bilucaglia. "Di questi clienti oltre 55mila sono titolari di bollette a costo zero, e ricevono gratuitamente ogni giorno le proprie forniture energetiche necessarie alla vita quotidiana e professionale. E questo grazie a 'Scelgozero.it' - approfondisce Bilucaglia - un meccanismo di fidelity program che trasforma i clienti soddisfatti in testimonial diretti, redistribuendo loro i budget che normalmente altre compagnie destinerebbero a costose campagne pubblicitarie in forma di sconti in fattura".

Dalla fondazione ammontano complessivamente a 40 milioni di euro spalmati su un totale di 3,8 milioni di bollette sinora emesse.

Numeri che vedono per il terzo anno consecutivo uBroker figurare al 114° posto tra le prime 500 imprese italiane certificate dalla classifica 'Leader della crescita 2024' stilata da 'Il Sole 24 Ore' e 'Statista' con un indicatore di sviluppo pari al 67,36%, e un incremento medio percentuale del 5,06% rispetto alla graduatoria dell'anno precedente.



