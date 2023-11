Tour nelle scuole biellesi per sottosegretario Frassinetti

Tour biellese per la sottosegretaria all'Istruzione e al merito, Paola Frassinetti.

Prima tappa al Comune di Cavaglià con il sindaco Mosè Brizi per confrontarsi sui progetti scolastici. Successivamente, accompagnata dall'assessora regionale Elena Chiorino, la sottosegretaria è stata in visita alla Scuola Pietro Micca di Biella in ristrutturazione grazie a 850.000 euro di fondi Pnrr ed all'Istituto La Marmora, scuola paritaria di Biella.

"La Scuola è un bene di tutti - ha sottolineato Chiorino -.

La Regione garantisce il diritto allo studio e promuove la libera scelta educativa".



