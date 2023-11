Torre e ricetto di San Mauro diventano proprietà di Almese

Il Ricetto e la Torre di San Mauro, fino a questo momento in concessione d'uso gratuito al Comune di Almese (Torino), sono ora proprietà comunale, grazie alla donazione da parte della proprietaria, Domenica Bussetti. Vero e proprio simbolo di Almese, la torre medievale e il ricetto sono stati donati al Comune dalla proprietaria, Domenica Bussetti, con un atto di donazione sottoscritto il 22 novembre dalla proprietaria e dalla sindaca del paese della Val di Susa, Ombretta Bertolo. "È un fatto importante - ha evidenziato la sindaca -, che va ad arricchire il già vasto patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro territorio. Da questo momento sarà cura dell'amministrazione comunale richiedere i fondi alla soprintendenza e trovare i contributi per procedere con la ristrutturazione di questo luogo così importante, innanzitutto per metterlo in sicurezza, ma anche per valorizzarlo al massimo e dargli ulteriori destinazioni d'uso a favore dei nostri cittadini e dei turisti che verranno a visitarlo".

"I nostri progetti di valorizzazione del Ricetto - ha spiegato - rientrano in una più ampia progettualità di territorio che coinvolge l'Unione montana e gli altri enti sovracomunali, compresa la Regione Piemonte, che vedono un fil rouge nella Via Francigena della Valle di Susa e del Piemonte, un cammino di collegamento e di pellegrinaggio: famoso e strategico sin dai tempi dei Romani, come dimostrano i resti della Villa Romana di Almese, di Caselette e la "Statio ad Fines" di Avigliana, questo cammino percorre la Valle all'ombra dell'imponenza della Sacra di San Michele, bene candidato a diventare patrimonio Unesco".

"Si sta per completare - conclude - il passaggio di proprietà anche di un piccolo terreno sotto le mura di contenimento del passo carraio che conduce alla Torre, grazie alla famiglia Morando, intenzionata alla donazione. Lì si trovano ancora le vestigia dell'antico fossato che circondava il Ricetto per difendere persone e derrate alimentari da nemici e razziatori".





