Terna e Regione Piemonte, 360 milioni per la rete, piano al 2032

Il nuovo piano di sviluppo della rete elettrica nazionale 2023-2032, che prevede 360 milioni di euro di investimento, è stato al centro dell'incontro che si è tenuto oggi a Torino tra Terna e la Regione Piemonte.

Prevede il riassetto della rete elettrica dell'Area metropolitana di Torino per rendere più efficiente e affidabile il servizio elettrico locale attraverso una serie di interventi riguardanti la parte periferica della città. In provincia di Novara sono previsti interventi per garantire maggiore flessibilità e qualità del servizio e massimizzare l'immissione in rete di energia prodotta da fonti rinnovabili. In provincia di Vercelli è prevista la realizzazione di una nuova stazione elettrica a 380 kV a Greggio collegata all'elettrodotto Rondissone-Turbigo e dedicata all'alimentazione della dorsale ferroviaria ad alta velocità/alta capacità. In provincia di Alessandria è programmato un intervento di riassetto della rete per migliorare il servizio di trasmissione e a adeguare la rete elettrica al crescente fabbisogno dell'area. Nel Verbano Cusio Ossola c'è un iter autorizzativo al ministero dell'Ambiente per il riassetto della rete della Val Formazza.

Terna ha previsto infine un piano di interventi per la resilienza della rete che interesserà specifiche aree esposte a eventi meteorologici severi sempre più frequenti, in particolare al vento forte. Saranno realizzati nuovi collegamenti in cavo interrato nell'area di Torino e in provincia di Biella.

All'incontro hanno partecipato il presidente della Regione, Alberto Cirio, l'assessore all'Ambiente ed energia Matteo Marnati, l'assessore alle Infrastrutture, Matteo Gabusi, e l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano. Per Terna, sono intervenuti Enrico Maria Carlini, responsabile pianificazione del sistema elettrico e autorizzazioni e Francesco Marzullo, responsabile pianificazione integrata della rete e governance piani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA