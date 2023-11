Oggi, in occasione del 117esimo anniversario di Lancia, con la prima immagine di teasing della Nuova Lancia Ypsilon parte il Rinascimento del marchio. La Nuova Lancia Ypsilon sarà presentata a febbraio a Milano con la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, disponibile in sole 1.906 unità numerate e certificate e in versione 100% elettrica.

La prima immagine rappresenta il tavolino, simbolo del comfort a bordo di Lancia e che porta la firma di Cassina.

"Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso da tutti noi.

Oggi parte il Rinascimento del marchio Lancia con la prima immagine della Nuova Lancia Ypsilon, la prima delle tre vetture del nostro Piano Strategico. Celebriamo questo momento insieme a Cassina, eccellenza del design italiano, presentando la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa la massima espressione del comfort a bordo di Lancia grazie alla cura dei dettagli, dei materiali, dei colori, degli spazi e al primo tavolino utilizzato all'interno di una vettura per sentirsi a casa, ovunque ci si trovi" spiega Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia. "Abbiamo una visione molto ampia del design e crediamo che sia importante sperimentare nuove vie e linguaggi per rappresentare al meglio lo stile di vita di oggi. La collaborazione con Lancia, azienda con cui condividiamo tanti valori come l'innovazione, la ricerca e il rispetto per la tradizione manifatturiera italiana, ci ha permesso di estendere la nostra esperienza anche al settore automotive con la Nuova Lancia Ypsilon" aggiunge Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina.



