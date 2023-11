Luigi Einaudi umano digitale grazie all'intelligenza artificiale

Luigi Einaudi, economista e secondo presidente della Repubblica, torna a vivere grazie all'intelligenza artificiale e alle tecnologie più avanzate 3D.

E' un umano digitale che, non solo, ha la fisionomia del personaggio storico ma, soprattutto, è in grado di rispondere alle domande in maniera coerente con il suo pensiero. Parla in italiano e in inglese, risponde agli storici, ai ricercatori e agli studenti - l'accesso sarà libero attraverso il sito della Fondazione Einaudi - con un linguaggio che rende comprensibili anche espressioni desuete. E' nato grazie al progetto 'Pensiero Liberale, Dialogo Attuale' della Fondazione Einaudi, con Reply e Compagnia di San Paolo La Fondazione Einaudi, con il supporto di Paolo Soddu, docente di Storia contemporanea e segretario dell'Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi, ha condotto una ricerca sugli argomenti più rappresentativi di Einaudi economista e ha selezionato i testi da utilizzare nel modello di intelligenza artificiale generativa: un corpu



