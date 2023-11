Liftt e Techstars Torino per le Ogr e le startup deep tech

Liftt, società italiana di venture capital focalizzata negli investimenti deep-tech, e Techstars Trasformative World Torino, acceleratore gestito dalla statunitense Techstars, principale acceleratore pre-seed del mondo, hanno firmato un accordo di partnership per rafforzare l'ecosistema dell'innovazione delle Ogr (Officine grandi riparazioni, hub di innovazione a Torino e fra i maggiori in Italia) e co-investire in startup deep-tech. L'accordo prevede lo sviluppo di sinergie operative attraverso un comitato di scouting e screening delle imprese ad alto potenziale, programmi di mentoring e sviluppo delle startup.

La partnership con Techstars si colloca nel percorso d'internazionalizzazione di Liftt, secondo venture capital per numero d'investimenti del Sud Europa. Nell'aprile del 2024 Liftt e Techstars promuoveranno congiuntamente un evento di networking per favorire il dialogo tra startup, mentori e investitori.

"L'alleanza con un acceleratore leader a livello mondiale rafforza il posizionamento che stiamo perseguendo: essere operatore con una forte base nazionale e un orizzonte operativo internazionale" ha commentato Giovanni Tesoriere, ceo di Liftt.

"Questo accordo - ha aggiunto Martin Olczyk, managing director di Techstars Transformative World Torino - arricchirà la nostra attività di una significativa esperienza nelle tecnologie di frontiera, consentendoci di sostenere la crescita delle aziende in portafoglio. Creerà inoltre un'offerta unica per le startup locali e internazionali".



