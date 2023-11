Ladri di rame e batterie al piombo arrestati nel Novarese

Due uomini di origine straniera sono stati arrestati dai carabinieri di Trecate, nel novarese, e dai militari della forestale di Novara, per aver rubato del rame e delle batterie da un capannone. I ladri sono stati intercettati, dopo una segnalazione, subito dopo il colpo, mentre stavano uscendo a bordo di un furgone. Il mezzo non si è fermato all'alt e c'è stato un breve inseguimento. I due hanno poi fermato il furgone e hanno tentato la fuga nei campi, ma sono stati raggiunti. Sul mezzo è stato rinvenuto un muletto che era stato noleggiato per caricare i pesanti materiali rubati e la refurtiva consistente in casse di batterie al piombo e denaro contante proveniente dalla vendita di altro materiale rubato e venduto, secondo gli investigatori a ditte compiacenti. Per entrare e caricare il materiale era stato aperto un varco nel muro del capannone.

Dai primi accertamenti è stato individuato l'impianto di recupero metalli che aveva ricevuto batterie e rame e dove i carabinieri hanno recuperavano altre casse di materiali sempre rubati. Il responsabile dell'impianto è stato denunciato per ricettazione. Dopo la convalida dell'arresto, i due sono stati messi ai domiciliari.



