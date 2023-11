La Russa 'non vado a Torino da quando Juve ci rubò uno scudetto'

"Non sono andato a Torino" e anzi "non vado a Torino da quando ci hanno rubato lo scudetto, con il rigore negato a Ronaldo. Una cosa che solo la Juve di allora poteva fare...". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa all'evento Italia Direzione Nord di Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto della partita di ieri sera tra Juventus e Inter.

Per La Russa, tifoso nerazzurro, le due squadre ieri "erano troppo timorose, soprattutto nel secondo tempo. Mi sarebbe piaciuto un po' di più di coraggio da parte delle due compagini" ha commentato La Russa, il quale ha poi detto, scherzando, che al posto del ruolo di presidente del Senato avrebbe fatto volentieri "il ministro dello Sport per andare contro la Juve".





