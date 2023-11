Incidente stradale nel Novarese, un morto e un ferito (2)

È una donna di 40 anni, e non un uomo come riferito inizialmente, la persona deceduta questa mattina all'alba sulla strada statale 142 in località San Germano nel territorio del comune di Cavallirio in provincia di Novara. La donna, di nazionalità italiana, residente nell'Aronese, era alla guida di un'utilitaria e per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Romagnano Sesia, attorno alle 6.30 si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, una Skoda.

Nello scontro particolarmente violento la donna è deceduta.

Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Ferite di media gravità per l'uomo di 51 anni, anche lui italiano e residente nell'Aronese, alla guida della Skoda. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero.

Sulla statale, secondo quanto riferisce l'Anas, il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni all'altezza di Romagnano Sesia.



