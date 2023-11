Il cinema torinese punta su post-produzione ed effetti speciali

La Torino del cinema è sempre più innovativa e vuole essere non solo luogo di riprese cinematografiche, ma anche punto di riferimento internazionale per la post produzione e gli effetti speciali. A questo puntano la presidente di Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera che ne hanno parlato durante i Production Days al centro del sesto Torino Film Industry "Sono nate nuove società che lavorano in questo campo con tanti addetti e talenti. Società e professionisti di tutto il mondo dimostrano interesse verso questo nuovo volto della città e del Piemonte, in questi giorni ci sono state tante visite" spiega Manera. Oltre ai Lumiq, a Torino è nato un virtual set della media company Prodea, il primo completo in Italia: qui sono state effettuate le riprese del film The Opera! di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, con un cast internazionale in cui c'è anche Vincent Cassel.

"Dall'inizio del nostro mandato ci siamo posti l'obiettivo di rafforzare l'offerta sugli studios. Post produzione di alta qualità e asset virtuali pongono il Piemonte ai primissimi livelli in termini di innovazione con risonanza internazionale: abbiamo tecnologie avanzatissime non solo su scala europea, ma mondiale", sottolinea Borgia. Manera ricorda che ai '4 studios' è stata realizzata una parte del film I dannati di Roberto Minervini, prodotto con Rai Cinema, che racconta la guerra di secessione americana: si lavora in Piemonte alla post produzione.

Film Commission ha presentato il primo bilancio sociale, una pubblicazione che esamina gli ambiti d'azione, i risultati e gli impatti economici e sociali generati dalla attività. La filiera è in grado di generare oltre 47 milioni (ogni euro investito ne genera 20) in tutta la regione. Tra il 2000 e il 2022 ha contribuito alla realizzazione di 1.654 titoli mettendo in relazione185 società di produzione. 1.022 professionisti, 297 attrici e attori, 1.400 location in più di 100 comuni del Piemonte.



