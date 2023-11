Ex Ilva, in stabilimento Novi messa con vescovo Guido Marini

Come da tradizione, con l'avvicinarsi del periodo natalizio, la Chiesa entra nello stabilimento ex Ilva di Novi Ligure (Alessandria). Oggi monsignor Guido Marini, vescovo di Tortona - diocesi sotto cui ricade la città - ha presieduto la messa per dipendenti, dirigenti, amministratori. Presenti Lucia Morselli, ad di 'Acciaierie d'Italia', e il sindaco Rocchino Muliere. La celebrazione arriva pochi giorni dopo la manifestazione del 24 novembre in occasione dello sciopero indetto da Cgil e Uil.

"Chiediamo la grazia per ciascuno di noi di sapere dire di sì al Signore, aprendo le braccia oggi, come poi anche a Natale, per non respingerlo mai. Ne va della luce e della bellezza della nostra vita", l'esortazione di mons. Marini al termine dell'omelia.

Quella 'luce' che tutti si augurano possa illuminare la siderurgia: a Novi Ligure, come Taranto e Genova, alta è la preoccupazione per il futuro.

Dopo la messa il vescovo ha benedetto la lapide che ricorda i caduti sul lavoro nell'impianto di strada Bosco Marengo.



