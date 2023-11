Crolla una gru nel Torinese, due operai feriti

Una gru edile è caduta poco prima delle 11 di stamani a Caselette, nel Torinese, su un edificio disabitato. Nel cedimento sono rimasti coinvolti due operai, feriti, e sono stati soccorsi da personale sanitario e trasportati all'ospedale Cto di Torino in codice giallo e non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, con una squadra Usar (Urban Search and Rescue) e unità cinofile, impegnate per escludere l'eventuale presenza ulteriori persone coinvolte nel crollo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA