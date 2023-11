Crolla tetto di un'abitazione nel Torinese, nessun ferito

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Matteotti a San Maurizio Canavese dove questa sera intorno alle 19.30, a causa di un cedimento strutturale, è crollato il tetto di una casa di due piani. Si tratterebbe, secondo i primi riscontri, di un edificio al momento non abitato.

Parte dei detriti è caduta sul marciapiede di via Matteotti dove, per fortuna, in quel momento, non c'erano passanti. La zona è stata interdetta al traffico e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.



