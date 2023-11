Cassandra, corto realizzato da mente umana e mente artificiale

Da oggi su RaiPlay è disponibile 'Cassandra', un cortometraggio realizzato dalla Scuola Holden di Torino e Rai Cinema, primo cortometraggio creato da intelligenze umane e artificiali. Il film sarà anche oggetto domani di una masterclass sull'intelligenza artificiale al Talents and Short Film Market, nell'ambito di Tfi Torino film Industry.

Protagoniste della storia sono Agatha, una giovane studentessa della Scuola Holden, e Cassandra, una app di intelligenza artificiale predittiva. Cassandra è stata progettata per analizzare i dati raccolti sulle abitudini degli utenti e, in base a un semplice calcolo delle probabilità, può prevedere con una certa esattezza quel che accadrà nelle loro vite. Agatha insegna a Cassandra a somigliare il più possibile a un essere umano, a parlare alle persone con una voce viva. Con il passare dei giorni, però, la ragazza capisce che le previsioni di Cassandra si spingono ben oltre i calcoli matematici, rischiando di influenzare attivamente le scelte personali di chi si affida alle sue predizioni.

"Cassandra - spiega una nota di produzione - segna un nuovo modello produttivo: è il primo cortometraggio concepito e realizzato insieme all'Ai potenziando la creatività umana. In fase di scrittura, gli autori hanno realizzato il chatbot dei protagonisti e lo hanno interrogato, ricavandone informazioni per la sceneggiatura. I pensieri di Cassandra sono stati ispirati da un dialogo tra gli autori e un'altra applicazione di AI, Google Bard". Il cortometraggio è stato poi girato in parte facendo recitare gli attori in carne e ossa, e in parte utilizzando Runway, tool di editing video basato su intelligenza artificiale generativa che ha creato alcune scene del corto trasformandole nei pensieri di Cassandra, mentre il personaggio stesso di Cassandra è stato interamente generato con l'AI grazie alla combinazione tra Midjourney e HeyGen per l'animazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA