Bagna Cauda Day, veneziano cinque volte ad Asti in tre giorni

Si è concluso il primo weekend del "Bagna Cauda Day", l'evento firmato dall'associazione Astigiani che continuerà anche nel prossimo fine settimana.

Sabato 2 dicembre si terrà l'assegnazione del premio Teste d'Aj.

Cinque i premiati: Luca Mercalli, Chiara Dello Iacovo, Fulvio Marino, Gino Vercelli e Amanda Terzuolo (alla memoria).

Conferita anche la "laurea honoris cauda" a un veneziano.

Corrado Scrascia , ex agente di cambio di 75 anni giunto ad Asti dalla sua Venezia per una singolare maratona: 5 bagna cauda in altrettanti locali nei tre giorni del week end, pranzo e cena.

Hanno accolto in migliaia l'invito in più di 150 locali di tutto il Piemonte e non solo.



