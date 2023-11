Alessandria: morto Paolo Bolzani, voce dell'Unione ciechi

Punto di riferimento da tempo per ciechi, ipovedenti - vivendo in prima persona la disabilità - della provincia di Alessandria, è morto a 77 anni Paolo Bolzani. Come ricordato dalla Fand (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, di cui fu presidente), "il suo impegno ha lasciato un'impronta duratura, ispirando a perseguire i suoi ideali di generosità".

"Paolo era un uomo tenace, caparbio, molto generoso - ricorda in una breve nota Giovanni Barosini, presidente Consiglio comunale Alessandria -. Ha dedicato la sua vita, tutte le sue forze e la sua intelligenza alle battaglie a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Mancherà a tutti noi, all'intera comunità. Abbiamo il dovere morale di proseguire, con ancora più determinazione, il percorso tracciato".



