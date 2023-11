Al teatro Colosseo il Galà d'autunno dei Germana Erba's Talents

Va in scena giovedì 30 novembre alle 21 al Teatro Colosseo di Torino il Galà d'Autunno dei Get, i Germana Erba's Talents per una serata di musical, danza e teatro con incasso a favore delle borse di studio di questi giovani. Il Galà è una kermesse che vede protagonisti 140 giovani danzatori-cantanti-attori, spaziando dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, a quadri coreografici e musicali tratti da celebri musical, alla danza contemporanea. Si susseguono scene del teatro musicale più amato come Grease, Mamma Mia!, High School Musical o Mary Poppins e di operette quali Al cavallino bianco, a coinvolgere il pubblico insieme a coreografie su musica di Čajkovskij e Karlsson e a un estratto del best seller Get Piccolo Principe.

I Get "guest" Laura Boltri e Tiziano Casu portano in scena il grande repertorio di balletto classico con una suite da Paquita e Rosario Farò porta la sua canzone Diva. A incorniciare lo spettacolo, momenti evocativi come il coro del Va' pensiero di Verdi e Roar di Katy Perry.

I Get sono ospiti di molti importanti teatri quali il Teatro Manzoni di Roma, il Teatro Verdi di Montecatini, il Teatro Alfieri di Asti, il Sociale di Pinerolo, i Teatri Alfieri e Colosseo di Torino, e hanno tra l'altro inaugurato - quest'anno e per più edizioni consecutive - il Festival Ferie di Augusto al sito archeologico di Bene Vagienna.Lo spettacolo è firmato dai coreografi Antonio Della Monica, Niurka De Saa, Marisa Milanese, Gianni Mancini e Silvia Iannoli dai registi Luciano Caratto, Stefano Fiorillo, Federico Tolardo, Elia Tedesco e dai vocal coach Simone Gullì e Gabriele Bolletta. Guest speciali il 30 novembre i Get Laura Boltri, Tiziano Casu e Rosario Farò, tre artisti che si sono diplomati e qualificati nel solco del progetto formativo di Germana Erba e hanno avuto successo in Italia e nel mondo.



