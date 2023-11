Sindaco Chivasso, un'emozione grandissima

"Una grandissima emozione per tutti i tifosi e per tutta la città". Così il sindaco di Chivasso (Torino), Claudio Castello, ha commentato la vittoria di Francesco Bagnaia. Castello oggi era in piazza in prima fila insieme ai tifosi che hanno seguito su maxischermo il gran premio.

La folla, che fino a quel momento aveva seguito il gran premio in religioso silenzio, alla caduta di Jorge Martin è esplosa in un lungo urlo liberatorio.

A Chivasso la giornata è stata organizzata dal Comune insieme a Iren e al Pecco Fan Club.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA