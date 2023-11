Movida a Torino, multe per tre locali

Multe per un totale di tremila euro per carenze igienico-sanitarie e amministrative sono state irrogate a tre locali pubblici, a Torino, nel corso dei controlli delle forze dell'ordine nelle aree della città interessate dal fenomeno della movida.

Gli interventi si sono concentrati, in particolare, nel Quadrilatero romano, a San Salvario, in piazza Santa Giulia e in piazza Vittorio Veneto. Vi hanno preso parte operatori della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale.

Sono state identificate di 119 persone, una delle quali è stata anche denunciata per violazione del foglio di via (con divieto di ritorno a Torino per tre anni) emesso dal Questore poche settimane fa.



