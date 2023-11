In mountain bike nei boschi, ferito da cacciatori

Incidente di caccia a Gremiasco, nella Val Curone tortonese, in provincia di Tortona. Un uomo in mountain bike è rimasto ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati da un gruppo di cacciatori impegnati in una battuta nella zona boschiva dei Laghi della Malvista. Sono stati gli stessi cacciatori a dare l'allarme.

Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco. Il ciclista, colpito all'addome e al braccio, è stato trasportato con l'elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Alessandria.

Le sue condizioni non sono gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA