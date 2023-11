Christian Greco, 'l'Egizio supererà il milione di visitatori'

Il Museo Egizio supererà quest'anno il milione di visitatori. Lo ha detto il direttore Christian Greco, durante la cerimonia al Teatro Alfieri in cui è stato premiato dalla Camera di commercio come Torinese dell'anno 2023.

"Quando dieci anni fa sono arrivato alla guida del museo, i visitatori erano 467.000. Questo traguardo non era immaginabile.

Lavoriamo con la presidente Christillin perché l'Egizio sia la casa di tutti i torinesi, degli italiani e del mondo" ha sottolineato Greco. "Torino deve superare la sindrome e non avere paura di Milano, anzi deve ringraziare che siamo vicini.

Non dobbiamo stupirci che le persone vengano a Torino. E poi Milano non ha il Museo Egizio" ha osservato tra gli applausi. Greco ha ricordato che quando è arrivato il Museo aveva 13 dipendenti, oggi ne ha 75 e il cda ha approvato la proposta di arrivare a 85. La stragrande maggioranza è di donne, l'età media di 32 anni. Il direttore dell'Egizio ha invitato i giovani ad "avere il coraggio di fallire, perché dagli errori s'impara tantissimo" e ha ricordato quando dopo la laurea tentò l'esame per la Normale e e non fu ammesso all'orale.

Ai 'diplomati eccellenti tecnici e professionali' premiati dalla Camera di commercio ha offerto un voucher per una visita gratuita all'Egizio. "Oggi, se si escludono i ragazzi deportati ai musei costretti dalle scuole, il numero dei visitatori giovani è basso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA