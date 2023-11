25 novembre: Siulp, a Torino gesti vili contro la polizia

Un "gesto vile" che stride con i valori difesi dalla manifestazione: così il sindacato di polizia Siulp definisce il lancio di pomodori verso gli agenti avvenuto ieri a Torino davanti alla sede della Rai durante il corteo del 25 novembre. Un episodio al quale si aggiungono "altri fatti irrispettosi" come "il saltellare sulle auto parcheggiate".

"Una manifestazione - spiega una nota - con legittimi slogan e motivazioni contro la violenza, che sia per i numeri che per i valori ad essa collegati è stata una delle più importanti fra quelle che si sono svolte in città in tempi recenti, non può contemplare al suo interno gratuiti gesti di violenza. Una violenza, oltretutto, diretta contro coloro che quotidianamente sono al fianco di tutte le vittime di reati, e al fianco delle donne in questa immane lotta contro la piaga dei femminicidi. Una lotta fatta di impegno e dedizione, di ascolto e di vicinanza, in tutti le tipologie di servizio".

"I poliziotti - sottolinea il sindacato - sono sicuramente dalla parte giusta, quella delle donne. Chi invece lancia contro di loro dei pomodori si trova in una palese contraddizione, usando violenza in una manifestazione che la stigmatizza in maniera decisa e convinta. Gli autori di tale ennesimo attacco alla polizia hanno perso l'occasione di capire il valore intenso dell'azione comune da intraprendere per questa lotta".

"Il Siulp - conclude la nota - esprime ancora una volta solidarietà alle donne vittime di violenza di qualsiasi natura, alle quali si sente di garantire che le poliziotte e i poliziotti di Torino, come di tutta Italia, non mancheranno di prestare il massimo aiuto e sostegno nei loro confronti".





