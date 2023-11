Violenza sessuale: Torino, torna libero moldavo arrestato

E' tornato in libertà un cittadino moldavo che era stato arrestato a Torino lo scorso 20 ottobre per scontare una pena di cinque anni di carcere per violenza sessuale. La Corte d'appello del capoluogo piemontese ha accolto un ricorso presentato dal suo difensore, l'avvocato Basilio Foti. L'uomo, che a seguito della condanna era ricercato dal 2014, ha infatti dimostrato che non era a conoscenza del procedimento: è stato quindi necessario riaprire i termini per permettergli di ricorrere contro la sentenza. "Il processo dovrà essere ripetuto", è il commento dell'avvocato Foti.

Il moldavo era stato individuato dalla guardia di finanza a Torino in una via del quartiere Pozzo Strada.

Secondo le ricostruzioni operate nell'immediatezza dell'arresto, il moldavo aveva lasciato l'Italia otto anni fa per tornare nel suo Paese di origine, dove aveva cambiato identità. In seguito, con la propria famiglia, era tornato a vivere a Torino, dove lavorava come manovale. A fermarlo erano stati i Baschi verdi della guardia di finanza, che nel corso di un controllo avevano notato delle anomalie nei suoi documenti.





