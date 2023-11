Violenza donne: Santanchè, 'lottare per la libertà di tutte'

"Il nostro minuto di silenzio nel ricordo di Giulia ma di tutte le donne che sono state ammazzate in Italia e nel mondo". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in apertura della seconda giornata del forum del turismo a Baveno, sul lago Maggiore, prima che venisse osservato un minuto di silenzio nella sala illuminata di rosso.

"Dobbiamo assolutamente debellare la piaga dei femminicidi ma dobbiamo fare di più, lottare per la libertà delle donne italiane e non, perché la condizione delle donne nel mondo ha ancora molti aspetti che dobbiamo assolutamente impegnarci per poterli combattere" ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA