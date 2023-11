Violenza donne: Asl Biella lancia iniziative per dire 'No'

Tre iniziative per il contrasto alla violenza sulle donne sono state varate dall'Asl di Biella grazie ai contributi di associazioni, comitati ed enti privati.

"E' una testimonianza concreta - spiega Eva Anselmo, direttore sanitario - che abbiamo voluto condividere anche come messaggio di speranza e fiducia rispetto alla possibilità reale di promuovere una cultura del rispetto e della parità".

Nella farmacia ospedaliera è stata attivata la campagna Soroptimist: i medicinali saranno distribuiti, a partire dai prossimi giorni, in sacchetti (ne sono stati realizzati 300) che riportano il numero di emergenza 1522 e l'invito a 'Non accettare nessuna forma di violenza'.

Una donazione del Caseificio Botalla ha permesso all'azienda sanitaria di dotarsi di nuovi kit di accoglienza (indumenti e prodotti per l'igiene personale) per le donne vittime di violenza che si presentano al pronto soccorso.

Con l'inizio del nuovo anno vi sarà infine un'ulteriore fornitura di 40 kit a supporto delle donne vittime di violenza da parte dell'Associazione Non sei Sola, in collaborazione con Voci di Donne, Donne Nuove e il Centro Anti Violenza di Biella.





