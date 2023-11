Gerry Scotti è il personaggio più 'memato' del 2023

È Gerry Scotti il "personaggio più memato dell'anno" secondo Memissima, il Festival della cultura memetica che ogni anno si svolge a Torino e che con i suoi meme awards premia le pagine e i memers più irriverenti e creativi d'Italia. La statuina (un oscar "trasfigurato" nel volto da un meme) è stata consegnata a Gerry Scotti al termine del festival, in programma dal 23 al 26 novembre alla Scuola Holden e a Off Topic. "Un traguardo - si legge in una nota - che glorifica la carriera social di Gerry, il cui volto è protagonista di migliaia di meme, frutto della creatività di giovani e giovanissimi. Nel giro di pochissimi mesi, la svolta social dello stesso Scotti come content creator è diventata un caso di studio unico nel suo genere, tanto che si parla ormai del 'gerryverso', una realtà virtuale parallela in cui canzoni, film, fatti di attualità hanno un unico volto e un'unica voce, quella di Gerry Scotti". Ecco i vincitori di Memissima categoria per categoria: "Every Day": Mandonnafreeda, "Sport": Ufficialee; "Attualità": Filosofia Coatta; "Reels": Dick di Dog; "IGP": Lo Statale Jonico; "Musica, Arte, Cultura e Spettacolo": Memini Biblicanente Accurati; "Video": Il Grande Flagello; "Politica": Giovanni Lindo Memetti; "Scuola, Università e Lavoro": Memelinguistics; "Dank, Trash, Nonsense": Inchiestagram; "Nerd": Jinzo Evocato; "memevertising": Taffo.



