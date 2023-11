Dalla Francia consumismo e ambientalismo in commedia

Eco-attivisti, sovra indebitamento, consumismo ed ecologia. Non si può dire che Un anno difficile di Eric Toledano e Olivier Nakache, passato fuori concorso alla 41/a edizione del Torino Film Festival e in sala dal 30 novembre con I Wonder, manchi di attualità. Ma, nonostante i temi forti, i registi di Quasi amici non tradiscono l'appuntamento con la commedia e il grottesco e così mettono in campo come protagonisti due sfigati scrocconi come Albert (Pio Marmaï) e Bruno (Jonathan Cohen) che incontrano solo per caso l'ecologia.

Accade quando entrambi si imbucano a un aperitivo, totalmente gratuito, di eco-attivisti dove vengono serviti tutti prodotti, comprese le patatine, scadute, uno schiaffo al mercato sciupone che butta tutto prima del tempo. Un ambiente molto radical chic e ricco, questo dei sostenitori di un mondo pulito come si vede bene nella casa della loro leader, interpretata da Noémie Merlant, che abita un enorme appartamento in pieno centro di Parigi. Ovvero cinquecento metri quadri, ma tutti nel segno dell'ecologia privi come sono di ogni mobile, di ogni sedia proprio come vuole il motto-tormentone di questi attivisti: "Prima di comprare una cosa pensa se ti serve davvero". Va detto che tra mille avventure, sotterfugi e azioni di protesta timidamente partecipate, per i due amici arriverà anche un'inaspettata occasione di redimersi e rimettere ordine nelle loro vite.



