Carlevé 'd Mondvì, prossima edizione il 25 febbraio

Si apre una nuova era per lo storico Carlevé 'd Mondvì, il carnevale della città di Mondovì (Cuneo) che rappresenta una delle manifestazioni più amate del territorio.

In municipio si è tenuta la presentazione del nuovo organizzatore dell'evento, la Famija Monregaleisa 1949: il sodalizio, presieduto dal 33enne imprenditore Andrea Tonello, si occuperà di costruire il programma della manifestazione nei prossimi mesi. L'evento clou, la grande sfilata di carri e gruppi mascherati, si terrà il 25 febbraio, ma si lavora anche a un altro appuntamento itinerante. La figura del Moro, maschera tradizionale del Carlevé, avrà un nuovo interprete: a Guido Bessone, in carica dal 2018, succede Mario Bosia, nato a Torino ma anche lui di origini monregalesi.



