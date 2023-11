Calcio: Inter; Inzaghi, Juve ha vantaggio ma non ci nascondiamo

"Se mi aspettavo la Juve così vicina? Sì, chiaramente con un allenatore come Allegri vuole sempre vincere. Ha grandi ambizioni poi quest'anno ha più tempo per preparare le gare, è un grandissimo vantaggio. Noi non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre responsabilità ed è uno stimolo per farci migliorare. Ci sono dei momenti in cui dicono che l'Inter è la squadra da battere, altri in cui dicono che l'Inter si è indebolita rispetto allo scorso anno, ma lì dipende sempre dai risultati". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Se farei cambio con Allegri? No, ma credo che anche loro non volessero non avere le coppe. Poi è un vantaggio perché abbiamo visto, tra le prime quattro del campionato, come sia tutta un'altra cosa preparare le partite di campionato senza coppe in mezzo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA