A Torino un nuovo spazio pubblico per i cittadini

Torino ha un nuovo spazio pubblico che unisce sicurezza stradale, lotta ai cambiamenti climatici, vivibilità e equilibrio tra gli utilizzatori della strada. È la 'nuova' via San Secondo, oggetto di una serie di interventi di riqualificazione che hanno interessato, insieme all'asse stradale, l'intero borgo, e che è stata inaugurata questo pomeriggio.

"Restituiamo al quartiere questa via - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - in una veste completamente rinnovata. Sono numerosi i progetti su cui stiamo investendo, anche grazie alle risorse europee, per la riqualificazione urbana, per restituire alle cittadine e ai cittadini spazi pubblici più sicuri, vivibili e accoglienti". Nell'esecuzione dei lavori sono state accolte le richieste della Circoscrizione 1 con l'estensione della riqualificazione al tratto tra i corsi Stati Uniti e Vittorio Emanuele e l'inserimento di opere in corrispondenza di alcuni incroci lungo via Gioberti dove sono presenti scuole.

"Uscire di casa, ritrovarsi all'aperto, approfittare delle panchine e di quel po' di natura che siamo riusciti a inserire agli incroci è di per sé fonte di benessere", ha aggiunto la presidente della Circoscrizione, Cristina Savio, annunciando che "stiamo anche cercando in zona un piccolo luogo chiuso da utilizzare nelle giornate piovose. I lavori hanno anche portato alla completa riqualificazione di piazza San Secondo offrendo un nuovo volto vivibile all'area mercatale".



