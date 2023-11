A Torino oltre 10.000 per il 25 novembre antiviolenza

"Giulia dev'essere l'ultima" è uno dei cartelli alzati oggi a Torino dalle oltre 10.000 persone (15.000 per le organizzatrici di Non una di meno), che hanno partecipato alla manifestazione per il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne.

Il lungo corteo è partito da piazza Carlo Felice per poi attraversare corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, Lungo Dora Savona, corso XI febbraio, via Milano, via Pietro Micca e arrivare in piazza Castello. Aperto dallo striscione con scritto 'Se domani non torno brucia tutto'.

Vi hanno partecipato numerose sigle e anche i centri sociali.

Davanti alla sede Rai di via Verdi sono stati gridati slogan contro i giornalisti accusati di una narrazione dei fatti di violenza sulle donne maschilista, sono stati lanciati pomodori contro le forze dell'ordine e accesi fumogeni e torce.

Tra gli slogan "Insieme siamo partite insieme torneremo', "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce". Venerdì sera erano partiti con destinazione Roma per il corteo nazionale quattro pullman organizzati da 'Non una di meno'.



