25 novembre: Torino, dopo pandemia +19% violenze su adolescenti

Nel periodo post-pandemia sono aumentati del 19% i casi di adolescenti fra i 14 e i 18 anni che a Torino si sono rivolte al Centro di soccorso violenza sessuale dell'ospedale Sant'Anna per denunciare episodi di cui sono rimaste vittima. Il dato è stato diffuso dalla Città della Salute.

Il Centro (Svs) è operativo dal 2003 ed è un punto di riferimento regionale per la presa in carico clinica, psicologica e sociale di donne vittime di violenza, con pronta disponibilità ginecologica h24. In 20 anni di servizio ha accolto 2.250 donne (48% italiane e 52% straniere). L'età media è stata di 28 anni con un 47% di adolescenti (età compresa tra 14 e 24 anni). "I dati post pandemia dell'Svs - informa una nota - indicano chiaramente un incremento del 19% delle adolescenti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che subiscono violenza, fino a raggiungere il 52% del totale di donne visitate negli anni 2021-2022".



