25 novembre: studenti e carabinieri uniti contro la violenza

Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne i carabinieri hanno organizzato a Torino una campagna di comunicazione e sensibilizzazione in collaborazione con l'istituto artistico Renato Cottini. Questa mattina al comando provinciale dell'Arma è stato presentato il manifesto realizzato da una studentessa del liceo artistico e i sette video-spot frutto del lavoro dei ragazzi.

"Questa - ha spiegato il comandate provinciale, il colonnello Roberto De Cinti - è una giornata significativa e particolare.

Le donne vittima non devono sentirsi incatenate a situazioni irrisolvibili. Devono raccontare, ancora prima di denunciare.

Per questo esistono le stanze d'ascolto, messe a disposizione dall'Arma. Ci sono tante istituzioni che aiutano, come il Telefono rosa, e per ultimo le forze di polizia. Con questa iniziativa, come al solito, ci rivolgiamo ai giovani per risolvere un problema degli adulti".

"Dobbiamo lavorare tutti insieme per una rivoluzione culturale", ha sottolineato il colonnello Andrea Siazzu, comandante del reparto operativo, presentando il manifesto con le parole 'Scegli di salvarti, arrestiamo la paura'.

"Dopo l'assassinio di Giulia - ha evidenziato Antonio Balestra, dirigente scolastico del Cottini - abbiamo assistito a tanti proclami e a tanta ipocrisia. Abbiamo bisogno di concretezza, d'intervenire nel paradigma culturale. Non bisogna rimanere in silenzio".



