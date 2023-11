25 novembre, i libri consigliati dal Salone del Libro

'Il racconto dell'ancella' Margaret Atwood (Ponte alle Grazie), come narrativa e, come saggistica, 'Iliade' di Simone Weil (FarinaEdizioni), 'Stai zitta' di Michela Murgia (Einaudi), 'Amore e violenza' di Lea Melandri (Bollati-Boringhieri), 'Sputiamo su Hegel' di Carla Lonzi (La Nave di Teseo), 'Il femminismo è per tutti' di bell hooks (Tamu), sono alcuni dei libri che compongono la bibliografia suggerita dal Salone del Libro di Torino in occasione del 25 novembre, Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Una bibliografia con numerosi titoli nazionali e internazionali pensata per approfondire temi di cui si parla in questi giorni senza sosta e non senza polemiche all'interno della stessa comunità femminista italiana, per non dire di partiti e associazioni. Un'iniziativa di promozione alla lettura promossa dal Salone del Libro dal titolo 'Una Stanza tutta pe sé' nel nome di Virginia Woolf che, nel libro 'Una stanza solo per sé', scrisse: "Se ha intenzione di scrivere romanzi, una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé".



