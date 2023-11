25 Novembre: ad Alessandria flash mob per donne resistenti

Cambiamento. E' la parola chiave che accompagna le riflessioni del centro Medea di Alessandria nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Suo il primo evento di questo sabato in città. Sotto i portici di corso Roma, all'angolo con piazza Garibaldi, vi è stato un flash mob dedicato alla lotta di tutte le donne resistenti in varie parti del mondo con particolare riferimento a Narges Mohammadi, attivista iraniana, Premio Nobel per la Pace, rinchiusa nel carcere di Evin, a nord di Teheran, in sciopero della fame. Sotto i portici anche letture e un'Installazione con le scarpe rosse.

Sempre in mattinata all'Urp del Comune uno speciale timbro postale 'Io annullo la violenza', proposto da SpazioIdea con Circolo Numismatico e Consulta Pari Opportunità. Il logo è quello di una mano che 'ferma'. Dal sindaco Giorgio Abonante arriva l'invito a un momento di riflessione prima degli eventi sportivi e a disegnare sulla guancia il segno rosso.



