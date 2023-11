25 Novembre: a Vignale le sedie rosse conducono a una mostra

Venti sedie rosse, una per ciascuna vittima, posizionate nel paese come tappe di un percorso che conduce a una mostra. Così Vignale Monferrato (Alessandria) celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La mostra si intitola 'In-esistenze di donne' ed è stata allestita nella ex chiesa dei Battuti in via Bergamaschino. Vi sono esposte 12 opere, a firma di Alessandra Guassardo e Massimo Margaglione, ispirate al valore insostituibile della donna nella famiglia e nella società, con allestimenti multimediali realizzati dagli studenti del DAMS di Torino.

"Come sindaco e come donna - sottolinea Ernesta Corona - sono orgogliosa di questa iniziativa e ringrazio il Club Unesco che l'ha promossa. Non solo sedie: oltre alla scarpa simbolo, c'è anche la storia di chi ha perso la vita per un amore malato e un pensiero a chi hanno lasciato, a volte anche bimbi piccoli. Un ricordo che deve entrare nel cuore di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA