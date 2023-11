Violenza donne, nell'Astigiano è in calo

Nell'Astigiano i fenomeni di violenza di genere sono in decremento, con particolare riguardo agli episodi di maltrattamento. Lo stesso trend di decrescita riguarda gli episodi di violenza sessuale e di atti persecutori.

Lo rende noto, alla vigilia della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato di Asti.

Anche quest'anno, per la ricorrenza del 25 novembre, la polizia ripropone la campagna permanente "…questo non è amore", ideata e promossa dalla direzione centrale anticrimine del dipartimento della Pubblica sicurezza e voluta dal capo della polizia, che si pone l'obiettivo di diffondere una vera, nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura di denunciare.

La brochure verrà divulgata anche nell'Astigiano. A questo proposito l'Asl di Asti, la questura di Asti e il Centro antiviolenza L'Orecchio di Venere lunedì prossimo presenteranno i dati più aggiornati sul fenomeno della violenza in provincia e le iniziative in corso sul fronte della prevenzione e del supporto alle vittime.



