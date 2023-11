Violenza donne: Landini, 'uomini e cultura devono cambiare'

"Sono gli uomini ed è la nostra cultura che devono cambiare". Così il leader della Cgil Maurizio Landini spiega la scelta di dare spazio nelle manifestazioni di oggi al tema della violenza sulle donne: dai palchi è stato letto l'appello "Adesso basta stragi di donne!" seguito da un minuto di rumore. A Torino decine di donne e uomini hanno sfilato con un segno di rossetto rosso sul volto.

"Tra le ragioni di questa mobilitazione, noi abbiamo messo anche questo tema. Siamo di fronte a una situazione che deve farci riflettere tutti, a partire dai maschi perché sono gli uomini che uccidono le donne. Quindi c'è un problema specifico che deve essere affrontato in termini anche di cambiamento di cultura, di atteggiamento e deve portarci anche come organizzazioni sindacali ad affrontare in modo più radicale questo tema" ha detto Landini.



