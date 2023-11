Tori in fuga su un grande corso appena fuori Torino

Un grande corso appena fuori Torino, a Grugliasco, ha visto stamattina l'incursione di otto tori fuggiti dal pascolo di una cascina della zona. Si tratta di otto animali, come riferisce il Comune, ciascuno dal peso tra i 10 e i 12 quintali, che intorno alle 11 hanno sfondato la recinzione elettrificata all'altezza dell'incrocio con il Piccolo Hotel. Gli animali si sono quindi sparsi sulla strada, che è un corso a due carreggiate con tre corsie per senso di marcia, in particolare nel tratto tra il centro commerciale Le Gru e il complesso scolastico Barocchio.

I tori, di proprietà della Cascina Bergera di strada del Gerbido li hanno recuperati in una abbondante mezz'ora, mentre la polizia locale di Grugliasco ha bloccato il traffico in corso Allamano e in via del Gerbido per evitare incidenti.

"Non è stato facile neppure da parte dei proprietari far rientrare i tori in cascina - afferma Massimo Penz, comandante della polizia locale di Grugliasco che ha seguito i momenti successivi alla fuga dei tori -. Abbiamo tenuto a debita distanza le auto, ma soprattutto ciclisti e pedoni, curiosi dell'accaduto. Noi stessi abbiamo seguito la mandria dall'interno delle nostre auto. Dopo il recupero abbiamo sanzionato i proprietari dell'allevamento e scritto all'Asl To3 per un controllo dei campi dove pascola il bestiame, in modo che si possano verificare tutti gli accorgimenti, tra cui la recinzione dei terreni ed evitare, in futuro, altre fughe".





