Terme Acqui, Act Consumatori e Ancot dal ministro Zangrillo

"Una risorsa preziosa non solo per Acqui Terme e la provincia di Alessandria, ma per tutto il Piemonte". Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha definito il termalismo incontrando, a Roma, Massimo Antonucci e Franca Roso, presidenti di Act Consumatori di Acqui e Ancot (Associazione Nazionale Comuni Termali).

A Zangrillo - come si spiega in una nota - è stata posta in visione la documentazione sulla vendita al privato delle quote regionali di 'Terme di Acqui spa.'. Illustrato anche il progetto di una possibile cessione all'ente pubblico del ramo di azienda circoscritto allo Stabilimento Regina. Per Act Consumatori questa operazione garantirebbe prestazioni convenzionate con il Servizio Sanitario a quei pazienti, provenienti da tutta Italia, un tempo ospiti degli stabilimenti cittadini e oggi costretti a cure farmacologiche alternative o a viaggi, non sempre possibili, verso altre sedi.

Si è parlato anche di concessioni in scadenza e dell'eventualità che il rinnovo sia condizionato dalla garanzia di un piano industriale in grado di valorizzare una così preziosa risorsa.

"Il ministro si è dimostrato attento alla questione termale e interessato alle ricerche effettuate dai nostri consulenti - commenta Antonucci - Come coordinatore di Forza Italia Piemonte Zangrillo ha assicurato il proprio impegno in una situazione complessa, attraverso il confronto positivo e propositivo con la Regione Piemonte".



