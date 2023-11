Circa un migliaio di persone hanno aderito alla mobilitazione contro la legge di bilancio, indetta dai sindacati Cgil e Uil. A Cuneo i dimostranti si sono ritrovati in piazza Galimberti, poco dopo le ore 10 la partenza del corteo diretto verso piazza Audiffredi.

Tra i manifestanti della Fiom lo spezzone dello stabilimento racconigese di Acciaierie d'Italia (ex Ilva), dove è in corso in questi giorni una difficile trattativa riguardo al futuro dell'azienda.



