Sciopero Cgil e Uil, Landini al corteo di Torino

Sono 10mila, secondo Cgil e Uil, i lavoratori che partecipano al corteo a Torino, nel giorno in cui i sindacati sono di nuovo in piazza nelle regioni del Nord per chiedere di cambiare la proposta di legge di bilancio e le politiche economiche e sociali messe in campo dal governo. A Torino è in corso infatti una delle cinque manifestazioni del Piemonte, con un corteo da Porta Susa a piazza Castello, dove chiuderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Prima della manifestazione Landini ha incontrato i lavoratori della Lear e della Te Connectivity, aziende dove sono a rischio complessivamente 600 posti.

In piazza Castello parleranno anche Ivana Veronese , segretaria confederale della Uil e i delegati di otto settori.

Le altre manifestazioni sono ad Asti, Cuneo, Novara e Novi Ligure dove c'è lo stabilimento piemontese ex Ilva. I lavoratori di Verbania, Biella e Vercelli partecipano all'iniziativa di Novara. In tutti i cortei c'è uno striscione contro la violenza sulle donne.

La giornata di protesta arriva dopo quella del 17 novembre che ha interessato i trasporti, pubblico impiego, la sanità, la scuola e le poste. Proseguirà il 27 novembre in Sardegna, l'1 dicembre al Sud. Il segretario generale della Uilm Rocco Palombella chiuderà la manifestazione a Novi Ligure.

