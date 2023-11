Palombella a Salvini, sciopero non è capriccio ma sacrificio

"Siamo qui per cambiare questa assurda manovra che peggiora le condizioni di vita e di salute delle persone. Gli scioperi dei giorni scorsi sono pienamente riusciti, il governo non è riuscito a intimidirci. Anzi continua a crescere il consenso e la partecipazione alle iniziative di Cgil e Uil. Ministro Salvini lo sciopero non è un capriccio ma è un sacrificio per tutti, un costo per i lavoratori ma è la democrazia. Adesso basta!". Ad affermarlo è stato Rocco Palombella, segretario generale Uilm nazionale, a Novi Ligure (Alessandria) in occasione dello sciopero del privato indetto da Cgil e Uil. Il corteo, partito dallo stabilimento ex Ilva, ha raggiunto i giardini Garibaldi.

Lavoratori e lavoratrici hanno richiamato l'attenzione anche sull'emergenza femminicidi: è stato fatto un minuto di rumore per Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato coetaneo Filippo Turetta, e tutte le altre vittime di amori diventati odio. Niente fischi e fischietti, ma usati mani, piedi e raganella tric-trac musicale per farsi sentire e far sentire le loro 'voci'. Presente alla manifestazione anche il sindaco, Rocchino Muliere, portando la vicinanza della città. "La questione ex Ilva ci preoccupa molto. L'acciaieria è non solo il posto di lavoro di moltissimi concittadini, ma anche la storia della città".



