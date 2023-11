La violenza sulle donne nei manifesti di Andrea Villa

Una donna che si erge fra le macerie, con un corpo e un vestito fatti di pietra e case distrutte. È la nuova opera dello street artist torinese Andrea Villa in occasione del 25 novembre.

"Ho voluto realizzare questo manifesto - spiega - per celebrare la giornata contro ogni forma violenza sulle donne, dalle donne vittime delle guerre a quelle vittime del patriarcato, come Giulia Cecchettin. Per la creazione di questo lavoro vorrei semplicemente citare un aforisma a cui mi sono ispirato, senza dare ulteriori commenti personali. In questa citazione è racchiuso tutto il senso del mio poster". La citazione è di Albert Camus e dice: "In fondo alle tenebre avvertiamo già l'inevitabile luce e non ci resta che lottare perché sia. Al di là del nichilismo, noi, tutti, tra le rovine, prepariamo una rinascita". I manifesti sono stati affissi questa notte in via Catania e corso Moncalieri, a Torino.



